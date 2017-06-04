Salon: Hristo Botev
Hakemler: Pasi Hakkarainen (Finlandiya), Marc Bloemhard (Hollanda)
Türkiye: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Neriman Özsoy (Gizem Örge, Seda Aslanyürek, Güldeniz Önal, Hande Baladin, Çağla Akın, Büşra Kılıçlı, Bahar Toksoy Guidetti, Melis Yılmaz)
Karadağ: Perunicic, Djurovic, Perovic, Cvijovic, Otasevic, Milivojevic (Dragovic, Vujosevic, Roganovic, Hadzisalihovic, Dzakovic, Ivanovic)
Setler: 25-16, 25-13, 25-19
Süre: 67 dakika (21, 22, 24)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri C Grubu beşinci maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.
Bu sonuçla 5'te 5 yaparak grubu lider bitiren ay-yıldızlı takım, 29 Eylül-20 Ekim 2018'de Japonya'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Türkiye: 3 - Karadağ: 0
Salon: Hristo Botev