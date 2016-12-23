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Voleybol: Avrupa kupaları

- Kupalarda bu hafta 4 Türk takımı sahaya çıktı

Voleybol: Avrupa kupaları


ANKARA (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen kupalarda, haftanın maçları tamamlandı.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları oynandı. A Grubu'nda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Rus Dinamo Moskova'ya 3-1 mağlup oldu ve gruptaki ikinci yenilgisini aldı.
Grupta puansız son sırada yer alan Türk temsilcisi, üçüncü maçını 18 Ocak 2017'de deplasmanda Belçika ekibi Noliko Maaseik ile yapacak.
C Grubu'nda yer alan Arkas Spor, Alman VfB Friedrichshafen'i 3-2 yendi ve ilk galibiyetini elde etti.
Arkas Spor, üçüncü maçında 18 Ocak 2017'de deplasmanda Fransa'nın Paris Volley takımı ile karşılaşacak.
E Grubu'ndaki Halkbank ise deplasmanda Rus Belogorie Belgorod'a 3-0 mağlup oldu.
Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan ekip, puansız son sırada yer alıyor. Türk temsilcisi, gruptaki üçüncü maçını 18 Ocak 2017'de sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımı ile oynayacak.

- Ziraat Bankası tur atladı

Erkekler Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Ziraat Bankası, 16'lı finallerdeki rövanş maçında, sahasında Arnavutluk'tan Studenti'yi 3-0 yenerek tur atladı. Arnavutluk'ta yapılan ilk maçta da 3-0 galip gelen Türk temsilcisi, turu set kayıpsız tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.
Ziraat Bankası, bir sonraki turda Bosna Hersek'ten MOK Jedinstvo ile eşleşti. 8'li finallerde ilk maçlar, 17-19 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak. Türk ekibi, ilk maçına rakip sahada çıkacak.
Etiketler; #voleybol #Erkekler Challenge Kupası #CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi #cev #Avrupa Voleybol Konfederasyonu #Avrupa Kupaları
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