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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

- VfB Friedrichshafen: 2 - Arkas Spor: 3

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: ZF Arena
Hakemler: Alin Mateizer (Romanya), Agnieszka Michlic (Polonya)
VfB Friedrichshafen: Rousseaux, Klein, Finger, Mustedanovic, Takvam, Tischer (Protopsaltis, Malescha, Steuerwald, Sossenheimer, Kocian)
Arkas Spor: Mauricio, Mustafa Koç, Sanders, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Sanchez (Bravo, Yiğit Gülmezoğlu, Hakkı Çapkınoğlu)
Setler: 21-25, 23-25, 25-22, 25-19, 12-15
Süre: 128 dakika (27, 29, 28, 25, 19)

İSTANBUL (AA) - Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Alman ekibi VfB Friedrichshafen'i deplasmanda 3-2 yendi.
Bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alan Arkas Spor, üçüncü maçında 18 Ocak 2017'de deplasmanda Fransa'nın Paris Volley takımı ile karşılaşacak.

Etiketler; #Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi #voleybol #VfB Friedrichshafen #c grubu #Arkas Spor
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