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Voleybol: Efeler Ligi

- Afyon Belediye Yüntaş: 0 - Ziraat Bankası: 3

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Afyonkarahisar Atatürk
Hakemler: Serdar Mehmet Demirdelen, Çetin Ok
Afyon Belediye Yüntaş: Mustafa Kırıcı, Demirhan Durul, Fatih Eren Uğur, Ropret, Burak Hascan, Rivas (Ender Kıdoğlu, Demirhan Durul, Selim Yıldırım, Furkan Dur, Burak Köse, Anıl Tokat)
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Jeroen, Burak Güngör, Emre Savaş, Nilsson, Cüneyt Dağcı (Ersin Durgut, Vefa Yılmaz, Cansın Enafaibo, Savani, Van Dijk Kay, Koray Şahin, Volkan Done, Serkan Kılıç)
Setler: 20-25, 15-25, 24-26
Süre: 73 dakika (20, 22, 31)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde ilk yarının son hafta maçında Ziraat Bankası, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.
Etiketler; #Ziraat Bankası #Voleybol Efeler Ligi #voleybol #Afyon Belediye Yüntaş
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