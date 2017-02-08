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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe: 3 - Touron MKS: 0

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Viktor Kozlovsky (Ukrayna)
Fenerbahçe: Pereira, Bahar Guidetti, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Belkestein, Ergül Avcı)
Touron MKS: Sikorska, Weiss, Kaliszuk, Ganszczyk, Horka, Paszek (Lemanczyk, Ciesulewicz, Drabek, Castiglione)
Setler: 25-15, 25-20, 26-24
Süre: 84 dakika (22, 27, 35)

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Polonya'nın Touron MKS takımını 3-0 yendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #Touron MKS #Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi #fenerbahçe #c grubu
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