Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Viktor Kozlovsky (Ukrayna)
Fenerbahçe: Pereira, Bahar Guidetti, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Belkestein, Ergül Avcı)
Touron MKS: Sikorska, Weiss, Kaliszuk, Ganszczyk, Horka, Paszek (Lemanczyk, Ciesulewicz, Drabek, Castiglione)
Setler: 25-15, 25-20, 26-24
Süre: 84 dakika (22, 27, 35)
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Polonya'nın Touron MKS takımını 3-0 yendi.
Fenerbahçe: 3 - Touron MKS: 0
Salon: Burhan Felek