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Voleybol: Kadınlar Challenge Kupası

Çanakkale temsilcisi, Kadınlar Challenge Kupası'na veda etti

Voleybol: Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Melina Merkouri RENTIS
Hakemler: Igli Feshti (Arnavutluk), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)
Olympiakos: Hippe, Lazarevic, Lamprousi, Christodoulou, Malasai, Giota (Konomi,Vlachaki, Tsima)
Çanakkale Belediyespor: Jerkov, Gözde Dal, Ceren Kestirengöz, Kulan, Beyza Arıcı, Seda Türkkan (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun, Ceren Çınar, Hande Şahbaz, Sinem Barut)
Setler: 19-25, 25-17, 21-25, 25-14, 16-14
Süre: 117 dakika (23, 25, 27, 22, 20)

Çanakkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.

Sahasında oynadığı ilk maçı da 3-2 kaybeden Çanakkale Belediyespor, kadın voleybolunda Avrupa'nın 3 numaralı organizasyonuna veda etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #Olympiakos #Kadınlar Challenge Kupası #Çanakkale Belediyespor #8li final rövanş maçı
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