Voleybol: Kadınlar Challenge Kupası

Çanakkale temsilcisi, Kadınlar Challenge Kupası'na veda etti

Salon: Melina Merkouri RENTIS

Hakemler: Igli Feshti (Arnavutluk), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)

Olympiakos: Hippe, Lazarevic, Lamprousi, Christodoulou, Malasai, Giota (Konomi,Vlachaki, Tsima)

Çanakkale Belediyespor: Jerkov, Gözde Dal, Ceren Kestirengöz, Kulan, Beyza Arıcı, Seda Türkkan (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun, Ceren Çınar, Hande Şahbaz, Sinem Barut)

Setler: 19-25, 25-17, 21-25, 25-14, 16-14

Süre: 117 dakika (23, 25, 27, 22, 20)



Çanakkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.



Sahasında oynadığı ilk maçı da 3-2 kaybeden Çanakkale Belediyespor, kadın voleybolunda Avrupa'nın 3 numaralı organizasyonuna veda etti.