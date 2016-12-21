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Voleybol: Kupa Voley

- Erkeklerde maç programı belli oldu

Voleybol: Kupa Voley

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, erkeklerde maç programı belli oldu.
Ligde birinci devre sonunda puan durumunda ilk 4 sırayı alan takımların direkt final etabına katılacağı organizasyonda, 5-12 sıralarda yer alan takımlar birbirleriyle eşleşti. Müsabakalar, iki maç üzerinden oynanacak. Puan, set ve sayı averajları üstün olan 4 takım final grubuna yükselecek, 4 takım elenecek. Set ve sayı eşitliğinde ise ikinci maçın yapıldığı yerde 15 sayılık altın set oynanacak ve kazanan finale yükselecek.
Erkeklerde final müsabakaları 10-12 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de oynanacak. Kupada maç programı şöyle:

- 1. maçlar

24 Aralık Cumartesi:

14.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)
15.00 Afyon Belediye Yüntaş-Maliye Piyango (Afyonkarahisar Atatürk)
25 Aralık Pazar:
14.00 Beşiktaş-Halkbank (Akatlar)
14.00 Şanlıurfa Memleketspor-Galatasaray HDI Sigorta (Harran Üniversitesi)

- 2. maçlar

28 Aralık Çarşamba:
16.00 İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (İnegöl)
15.00 Maliye Piyango-Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)
17.00 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)
29 Aralık Perşembe:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Şanlıurfa Memleketspor (GS Park Voleybol)

Etiketler; #voleybol #tvf #türkiye voleybol federasyonu #Kupa Voley #Birinci devre
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