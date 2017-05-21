İnegöl Belediyespor, Anıl Tokat'ı transfer etti.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'tan smaçör Anıl Tokat'ı transfer etti



İnegöl Belediyespor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Nuhi Solak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Smaçör mevki oyuncusu Anıl Tokat ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını belirten Solak, "Smaçör Anıl Tokat kardeşimizle anlaştık. Anıl'ın takıma ciddi katkısının olacağına inanıyoruz." dedi.



Anıl Tokat da İnegöl Belediyespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu yılki hedeflerimiz Avrupa kupalarında başarılı olmak." değerlendirmesinde bulundu.



Başarılı sporcu daha sonra kendisini 1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.