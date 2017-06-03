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Voleybolda transfer

İnegöl Belediyespor, TOFAŞ'tan libero Berkay Bayraktar'ı kadrosuna kattı.

Voleybolda transfer

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, TOFAŞ'tan libero Berkay Bayraktartransfer etti. 

İnegöl Belediyespor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Nuhi Solak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, dış transferin sonuncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi. 

21 Yaş Altı Milli Takımı'nın liberosu Berkay Bayraktar ile 5 yıllık anlaşma sağladıklarını belirten Solak, şöyle konuştu:  

"19 Yaş Altı Milli Takımı'nda Avrupa 3'üncülüğü var. Şu anda da halen 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın liberosu. Genç bir kardeşimiz. Gelecek vadeden bir oyuncu. TOFAŞ ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda kulübümüze kazandırdık Berkay'ı. Bu arada TOFAŞ yetkililerine de göstermiş oldukları yakınlıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Hedefimiz bu kardeşimizle uzun yıllar beraber olmak. Kendisini çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz." 

İnegöl Belediyespor'da kendisini kanıtlayarak daha iyi takımlara transfer olmak istediğini ifade eden Berkay Bayraktar da, "İnegöl Belediyespor, geçen sene göstermiş oldukları performanstan dolayı şu anda yükselişte. Ben de burada daha iyi performans göstererek devam etmek istiyorum." dedi.

Genç milli oyuncu, daha sonra kendisini 5 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kadro #berkay bayraktar #tofaş #bursa #inegöl belediyespor #transfer #voleybol
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