GÖZTEPE ile Eskişehirspor arasında pazar günü Antalya'da oynanacak TFF 1'inci Lig Play Off finali, Türk futbolunun iki önemli ismi; Mustafa Denizli ile Yılmaz Vural'ın kapışmasına sahne olacak.

31 yıllık kariyerinde 27 takım çalıştıran Göztepe Teknik Direktörü Vural, bu süreçte 3 ekibi TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkarırken, Eskişehirspor'un teknik direktörü Denizli, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yaparak bu başarıyı elde eden tek teknik adam olarak futbol tarihine adını yazdırdı. TFF 1'inci Lig'de de görev yapan Mustafa Denizli, 2003-2004'te o dönemki ismiyle Vestel Manisaspor'da hedefi ıskaladı ancak 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkararak koleksiyonuna bir şampiyonluk daha ekledi.



Teknik direktörlük kariyerinde ilk olarak 1994-1995 sezonunda, pazar günkü rakibi Eskişehirspor'u play off'tan Süper Lige çıkaran Yılmaz Vural, aynı mutluluğu 1995-1996 sezonunda Sarıyer'de yaşadı. Ardından 2005-2006 sezonunda Antalyaspor ile Süper Lig'e yükselme başarısını gösterdi. TFF 1'inci Lig'de üç kez kupa kaldırmasına karşın Süper Lig'de şampiyonlukla tanışamayan Yılmaz Vural'ın koleksiyonunda 2 Başbakanlık Kupası bulunuyor. Bursaspor, Vural yönetiminde 1991-1992'de bu kupayı müzesine götürürken, 1995-1996 sezonunda ise Trabzonspor Vural ile Başbakanlık Kupası'nı kazandı.



İzmir'in Türk futboluna armağan ettiği en önemli isimlerden biri olan Mustafa Denizli, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de elde ettiği 4 şampiyonluğun yanı sıra kariyerine 3 Türkiye, 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası sığdırdı. Teknik adam olarak Almanya İran ve Azerbaycan'da çalışan 67 yaşındaki Mustafa Denizli ayrıca 1988-1989 sezonunda Galatasaray'la Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynama başarısını gösterdi.



Hafta sonunda Süper Lig için yapışacak iki usta isim, kariyerlerine bir kupa daha eklemenin peşine düştü. Bu sezonun ikinci yarısında takımların başına geçen Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli'nin rekabeti şimdiden futbolseverleri heyecanlandırırken, hem İzmir hem de Eskişehir devler arenası için geri sayıma başladı.



MUSTAFA DENİZLİ 6-3 ÖNDE



Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, pazar günü 11'inci kez bir lig maçında karşı karşıya gelecek. İlk kez 1987-1988 sezonunda Malatyaspor'u çalıştırırken Denizli'ye rakip olan Vural, tecrübeli teknik adamın görev yaptığı Galatasaray'ı 2-1 yenerek 1-0 öne geçti. Ardından Mustafa Denizli, Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başındayken, Vural'ın takımlarına karşı 6 galibiyet aldı, 1 randevu berabere bitti. Yılmaz Vural ise Mustafa Denizli'yi son olarak 2000-2001'de mağlup etti.



Vural'ın yönetimindeki Denizlispor, o sezon Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. İki teknik adam son kez 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Vural'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile Denizli'nin Beşiktaş'ı 19 Mart 2009'da 2-2 berabere kaldı.