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Wolfsburg, Bundesliga'da kaldı

Eintracht Braunschweig karşısında play-out rövanş maçını da 1-0 kazanan Wolfsburg, Bundesliga'da kalmaya hak kazandı

Wolfsburg, Bundesliga'da kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Wolfsburg, ikinci ligi üçüncülükle bitiren Eintracht Braunschweig'ı play-out rövanş karşılaşmasında da 1-0 yenerek Bundesliga'da kaldı.

Gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek son takımı belirleyecek play-out rövanş karşılaşması, Braunschweig'daki Eintracht Stadı’nda oynandı. Milli futbolcu Yunus Mallı ve eski Beşiktaşlı Mario Gomez'in de forma giydiği konuk takım Wolfsburg, mücadeleden Vieirinha’nın 49. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

İlk maçı da aynı skorla kazanan Wolfsburg, böylece gelecek sezon da Bundesliga’da yer alma hakkı elde etti. Eintracht Braunschweig ise Bundesliga'ya yükselme fırsatını kaçırdı.

Bundesliga’da sezonu son iki sırada tamamlayan Ingolstadt ve Darmstadt 98 küme düşmüştü. İkinci ligi ilk iki sırada bitiren Stuttgart ve Hannover 96 ise Bundesliga’ya yükselmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Wolfsburg #futbol #Eintracht Braunschweig #bundesliga
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