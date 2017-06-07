Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alan Yaşar Açıoğlu istifa dilekçesini yönetime sundu.

Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu istifa etme karar aldı.



TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu, 2016 yılının Aralık ayında Aziz Yıldırım'ı hedef alan ağır sözleri nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.



Yaşar Aşçıoğlu'nun istifa dilekçesi:



Aşağıda gerekçelerini ayrıntılı olarak belirtmiş olduğum dilekçemle, TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden ve bütün görevlerimden istifa ettiğimi Kamuoyuna Saygılarımla duyururum .

T.F.F Genel Kurul üyelerinin teveccühüyle T.F.F Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek görevime Türk Futboluna hizmet etmek arzusu ve azmi ile başladım.

Tesislerden sorumlu Yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle inşaat sektöründe ki birikimimi spor camiasına aktarma ve tesisleşmede devrim yaratma fikirlerimi T.F.F. başkanına aktardığımda görev aşkımı kıran bir tavırla karşılandım. Yönetim Kurulu içerisinde sorumlu olduğum görevimi yapamadım , yaptırılmadım , engellendim.



Türkiye'yi tesisler noktasında bir yere taşımak arzusunu ilettiğimde anlaşılmaz bir şekilde önümü kesen , görevimi yapmam hususunda bana engeller çıkartan mevcut Başkan T.F.F içinde gördüğüm aksaklıkları ve yanlışları dile getirdiğimde , tarihinde görülmemiş hukuki mesnedi olmayan, T.F.F nin manevi şahsiyetini küçültecek gerekçelerle beni yargılama yetkisi olmayan Disiplin kuruluna sevk etmiştir. Kurullara kendi maaşlı hukukçularını yerleştiren Başkan , kurullarda ki bütün hukukçu üyelerden istifa dilekçelerini toplayarak istifa tehdidiyle talimatlara aykırı , adaletten yoksun yanlı kararlar çıkmasını sağlamıştır.







Elindeki disiplin sopasıyla yönetimsel anlamda kendisine itiraz eden herkese kurullar aracılığıyla verdirdiği ağır ve hukuksuz cezalarla susturmaya çalışan Başkan'ın sergilediği zafiyet ve eyyamcı tavırları yüzünden Türk futbolunun geldiği nokta ortadadır. Bugün gazetelerde güzide Milli Takımımızın adı başarılarla değil skandallarla anılmaktadır.

Türk Futbolunu başarıya götürmek , tesisleşmede çağ atlatmak , başarılı yeni nesiller yaratmak için çıktığımız yolda mevcut Başkan'ın bu hedeflere gitmek yerine Türk Futbolunu geri götürdüğü , manevi anlamda küçülttüğünü üzülerek seyrediyorum.



Benci yönetim anlayışıyla 3 kişi ile Federasyonu yönetmeye çalışan , ortak akıllla hareket etmeyen, hak ve adaletle işi olmayan, eyyamcı bir anlayışla hareket eden bu Başkan ve işbirlikçileri bu ortamda Türk Futbolu uçuruma doğru sürüklemektedir.



Bu kadar öngörüsüzlüğün , yönetim zafiyetinin olduğu bir ortamda seçilmiş olduğum kurulda hizmet etme imkanımın sırf gördüğüm aksilikleri dile getirmem sebebiyle ortadan kaldırıldığı T.F.F'nin içindeki tüm görevlerimden ve Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi bildiririm.



TFF Yönetim Kurulu ve diğer kurullarda ki üyelerinde bu Başkanla beraber hizmet vermenin Türk Futbolunu bir yere götürmeyeceğini görmelerinin vakti gelmiştir. Artık çıkar ve menfaatler bir kenara bırakılarak demokratik bir tepki olan istifa kurumunun işletilmesi gerektiği bilinciyle bu arkadaşlarımızda ellerini taşın altına sokmalıdır.



Sayın Başkan , bazen öyle bir an gelir ki bir kurum için yapılacak en güzel hizmet istifa olur. Ben ve futbol camiasının bir çok paydaşı sizden bu hizmeti bekliyoruz"/SporArena