Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında yer alan Erzurum Palandöken'deki Konaklı Kayak Merkezi'ne gelen bir grup dağcı, yaz mevsimine günler kala kayak keyfi yaşadı

Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında yer alan Erzurum Palandöken'deki Konaklı Kayak Merkezi'nde bir grup dağ kayakçısı, yaz mevsimine günler kala kayak yapmanın keyfini yaşadı.

DADAK Doğa Sporları Kulübü üyesi dağ kayakçıları ve bir grup kayak tutkunu, Erzurum-Çat karayolunda bulunan ve şehir merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Palandöken Dağı'nda yer alan 3 bin 185 rakımlı Konaklı Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

Dağ kayakçıları, yaz mevsiminin başlamasına günler kala dağ kayağı yapmak için Konaklı'nın zirvesine tırmandı. Ardından kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu zirveden kayarak inen dağcılar, dünyanın birçok yerinde deniz keyfi yaşanırken kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Konaklı'ya gelen bazı sporseverler de kayak yerine dağ yamaçlarında doğa yürüyüşü yapıp mantar topladı.



Palandöken'de yılın 12 ayı turizm olanağı

DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayının son günleri ve ramazan ayının ilk günlerinde kayak yapma imkanı buldukları için büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 2 bin 600 metreden 3 bin 185 rakıma kadar dağ kayaklarıyla tırmanarak keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Tekin, "Palandöken sadece kış aylarında değil yılın 12 ayında da sporseverleri bekliyor. Arkadaşlarla eğlendik ve çok güzel bir gün geçirdik. Yaklaşık 1 metre civarında kar kalınlığı vardı. Kayak sezonu bitmişti ama biz dağ kayakçıları olarak bugün dağ kayağı sezonunu kapattık." diye konuştu.

Tekin, bundan sonraki dönemlerde Palandöken'de yürüyüş ve dağ bisikleti gibi çeşitli aktivitelere devam edeceklerini belirtti.

Konya'dan Erzurum'a arkadaşlarının davetiyle gelen dağ kayakçısı Ertuğrul Ural da "Şu an mayıs ayının sonu. Halen Erzurum dağlarında kayak yapıyoruz. Arkadaşların davetiyle gelmiştim. Çok güzel faaliyet yaptık. Erzurum'da yılın çok büyük kısmında kayak yapabiliyorsunuz. Bütün kayakseverleri buraya davet ediyoruz." dedi.

Dağcı Selçuk Daş da arkadaşlarıyla dağ kayağının sezon finali için söz konusu etkinliğe katıldığını ifade ederek, "Ramazanda kayak yaparak biraz zorlanırız diye düşünmüştük ama öyle olmadı. Bunu başarabildik. Mayısın sonuna yaklaştık ama halen dağ kayağı yapabiliyorsak ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Dağ kayakçısı Sacit Amil ise Erzurum'da halen dağ kayağı yapılabildiğine dikkati çekerek, "Deniz mevsimi başlamasına rağmen biz halen Erzurum'da dağ kayağı yapıyoruz ve dağlarda kar var. Bu işin güzel yanı kayaktan sonra mantar toplayacağız. Bazı arkadaşlarımız ise dağda yürüyüş yapıyor." şeklinde konuştu.

Konaklı Kayak Merkezi'nde toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 11 pist ve 6 telesiyej kayakseverlere hizmet veriyor.