Çeşme'de düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası yarışları sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası yarışları sona erdi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kupada 420 ve 470 sınıflarında 9 kulüpten 44 sporcu, RS:X, Techno 293 ve RS:One sınıflarında ise 9 kulüpten 72 sporcu mücadele etti.



Yarışlar sonunda Çeşme Paşalimanı Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisleri'nde düzenlenen törende, 5 gün boyunca süren kupada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yelken sporuna katkılarından dolayı İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'ya plaket takdim etti.



Akdurak, Çeşme'de birbirinden heyecanlı yarışlara tanıklık ettiklerini belirterek, "Güzel bir organizasyonu geride bıraktık. Sporcularımızın mücadeleleri 2020 olimpiyat hedefimiz doğrultusunda bizleri heyecanlandırmaya devam etti. Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde bizlere destek olan başta Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç olmak üzere sponsorlarımız Spor Toto, Turkcell ve Borusan Otomotiv'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Yarışlar sonunda RS:X erkeklerde Galatasaray'dan Onur Cavit Biriz, RS:X genel ve genç erkeklerde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Kulübünden Luis Göktepe, RS:X kadınlar ve genç kızlarda Galatasaray'dan Derin Günenç, RS:One erkeklerde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Kulübünden Nikita Chetvernya, RS:One kadınlarda ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübünden Arya Şener kürsüde ilk sırada yer aldı.



Techno 293 genel ve 13 yaş altı kızlarda İÇDAŞ'tan Sezer Tuğçe Akyıldız, Techno 293 15 yaş altı genelde aynı kulüpten Miray Şakı, Techno 293 15 yaş altı kızlarda yine İÇDAŞ'tan Nehir Helvacıoğlu, Techno 293 17 yaş altı genelde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Kulübünden Kuzey Öztaş, Techno 293 17 yaş altı kızlarda ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübünden Eda Yavuz birinci oldu.



420 kategorisinin genelinde ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübünden Rasim Yaşar-Kaan Parlas, 420 kızlar ve gençlerde Gökova ve Çeşme Yelken Kulüplerinden Deniz Saltık ve Aylin Tezol, 470 genel ve gençlerde de Gökova Yelken Kulübünden Yücehan Aslan-Fırat Şahin birinciliği elde etti.