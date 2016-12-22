Yerimizi koruduk

FIFA'nın internet sitesinde açıklanan Aralık ayı Dünya sıralamasına göre, son olarak 12 Kasım'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Kosova'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, geçen ay olduğu gibi 24. sıradaki yerini korudu. Arjantin ilk sırada yer aldı,Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu. Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 94, Kosova ise165. sırada yer aldı. Sıralamada ilk 10 şöyle:Kaynak: DHA
1-Arjantin 1634, 2-Brezilya 1544, 3-Almanya 1433, 4-Şili 1404, 5-Belçika 1368, 6-Kolombiya 1345, 7-Fransa 1305, 8-Portekiz 1229, 9-Uruguay 1187, 10-İspanya 1166.
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