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Yerimizi koruduk

ULUSLARARASI Futbol Federasyonlar Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.

Yerimizi koruduk
FIFA'nın internet sitesinde açıklanan Aralık ayı Dünya sıralamasına göre, son olarak 12 Kasım'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Kosova'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, geçen ay olduğu gibi 24. sıradaki yerini korudu. Arjantin ilk sırada yer aldı,Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu. Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 94, Kosova ise165. sırada yer aldı. Sıralamada ilk 10 şöyle:

1-Arjantin 1634, 2-Brezilya 1544, 3-Almanya 1433, 4-Şili 1404, 5-Belçika 1368, 6-Kolombiya 1345, 7-Fransa 1305, 8-Portekiz 1229, 9-Uruguay 1187, 10-İspanya 1166.

Kaynak: DHA
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