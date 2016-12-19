Yeşilgiresun Belediyespor'da transfer çalışmaları

Kulüp başkan vekili Yamak: "Listemizde 2 isim var. Görüşmelerimiz sürüyor ve biri ile en kısa zamanda anlaşmaya varmak istiyoruz"

AA - Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Fatih Yamak, iki yabancı oyuncu ile görüştüklerini ve en kısa zamanda da bunlardan biriyle anlaşmak istediklerini söyledi.

Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda karşılaştıkları Galatasaray Odeabank'a 80-74 mağlup olduklarını anımsattı.

Rakipleri karşısında son ana kadar mücadele ettiklerini ifade eden Yamak,"Galatasaray Odeabank karşısında oyuncularımız elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Rakibimizle başa baş mücadele ettik. Galatasaray Odeabank, karşılaşmanın son dakikasında tecrübeli oyuncularının ortaya koyduğu performansla parkeden galip ayrılmayı başardı." diye konuştu.

Kadrolarına yabancı oyuncu takviyesi yapmak için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yamak, şöyle konuştu:

"Sloven oyuncu Rasid Mahalbasic'in takımdan ayrılmasının ardından kadromuza takviye yapmak için bir süredir çalışmalarımız sürüyor. 3 isim listemizdeydi. Biri ile anlaşmaya çok yaklaşmıştık ama başka bir takımdan, bizim şartlarımızdan daha iyi teklif gelince bu oyuncu kulübümüzü tercih etmedi. Listemizde 2 isim daha var. Görüşmelerimiz sürüyor ve biri ile en kısa zamanda anlaşmaya varmak istiyoruz."