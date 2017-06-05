Başbakan Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'i tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Eskişehirspor'u penaltılar sonucu yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü'nün Başkanı Sepil ile telefonda görüştü.



Başarılarından dolayı Sepil ile teknik direktör ve futbolcuları tebrik eden Yıldırım, "Göz göz Göztepe Süper Lig'de. İzmir de Süper Lig'i hak ediyor artık." ifadelerini kullandı.