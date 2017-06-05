Londra'daki terör saldırısını üstlendiler
Londra'daki terör saldırısını üstlendiler
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor

Yıldırım'dan Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'e tebrik

Başbakan Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'i tebrik etti

Yıldırım'dan Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'e tebrik

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Eskişehirspor'u penaltılar sonucu yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü'nün Başkanı Sepil ile telefonda görüştü.

Başarılarından dolayı Sepil ile teknik direktör ve futbolcuları tebrik eden Yıldırım, "Göz göz Göztepe Süper Lig'de. İzmir de Süper Lig'i hak ediyor artık." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tebrik telefonu #Göztepe Kulubü Başkanı Mehmet Sepil #göztepe #Başbakan Yıldırım
Önceki Haber
İzmir'in Süper Lig hasreti sona erdi
Sonraki Haber
Malatya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.