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Yıldırım Demirören, Arda Turan hakkında konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Ankara'da yapılan Olağan Genel Kurul'da son günlerde yaşanan Arda Turan olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım Demirören, Arda Turan hakkında konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2016-31.05.2017 dönemi ile ilgili olarak Olağan Genel Kurulu bugün saat 11.00'de Ankara JW Marriott Oteli'nde başladı.
 
Dün akşam toplanan 118 imza ile mali genel kurul için yeterli çoğunluk sağlanırken, bugün 174 delege katılım gösterdi. Divan Başkanlığı'na Mehmet Baykan seçildi.
 
Genel Kurul'da söz alan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "UEFA'dan gelen değerli misafirlerimiz, UEFA yetkililerine hoşgeldiniz diyorum. 2016-17 sezonunu en iyi şekilde tamamladık. Ligler ve kupalarda mücadele ederek şampiyon olan tüm takımlarımızı kutluyorum. Sizlerin güvenine layık olabilmek için çok çalışıyoruz. Ülkemiz 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kaldık. Türk futbolu içindeki hainleri temizledi. Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykırdık. Türk futbolu için 5 yıldır her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Dünya markaları ile sponsorluk sözleşmeleri imzaladık. Kulüpler Birliği ile ortak çalışma yaptık. Kimsenin yapamayacağı fedakarlığı sizler için yaptık. Profesyonel hakemliği getirdik." 
 
"ARDA BİR DÜNYA MARKASI"

"Fatih Terim gibi bir değere sahip çıkmamız gerekiyor. Eleştiri olabilir ancak hakaret olamaz. Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır ama yaptığı bu yanlışı Arda'ya doğru şekilde medeni yollarla göstermeliyiz, hakaret ederek değil. Arda bir dünya markası. Türk futbolunu karıştırmak isteyenlere fırsat verildi. İspanya'yla oynadığımız kader maçında takım saldırı altındaydı. Arda Turan'ın tıpkı benim gibi referandum sürecindeki desteğinden dolayı bu olayların etkili olduğunu biliyorum. Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Anderson Talisca'ya verilen cezalar az. Vicdanen doğru bulmuyorum." dedi

Etiketler; #yıldırım demirören #Arda Turan #TFF #Türkiye Futbol Federasyonu
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