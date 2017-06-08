Gençlik örgütleri iftar sofrasında buluştu
Gençlik örgütleri iftar sofrasında buluştu
Barcelona'dan flaş Katar açıklaması!
Barcelona'dan flaş Katar açıklaması!
Arda Turan ile ilgili flaş açıklama
Arda Turan ile ilgili flaş açıklama
Korkunç kaza: Ölüler var! Olay yerinden ilk görüntü
Korkunç kaza: Ölüler var! Olay yerinden ilk görüntü

Yıldırım Demirören'den Arda Turan açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla sonuçlanan süreçle ilgili açıklamada bulundu.

Yıldırım Demirören'den Arda Turan açıklaması
Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi kapsamında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, Medipol Başakşehir Kulübünün altyapı takımları arasında yapılan maçı takip eden Demirören, bir gazetecinin, "Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çok önemli bir milli maçı var.

Bu maça çıkmadan önce bu konuların hiçbirini konuşmak istemiyoruz.

Bizler de gereken cevapları, futbolcumuz haricinde konuşanlara hep beraber vereceğiz.

Şu an milli duygularla, ay-yıldızımızı düşünerek pazar gününü beklememiz gerektiğine inanıyorum."

ulusalkanal.com.tr
Etiketler; #Arda Turan #TFF #yıldırım demirören
banner863
Önceki Haber
Doç. Dr. Sırdaş: Türkiye'de kuraklık 2080-2099 yılları arasında artacak
Sonraki Haber
Zeytinliklerle ilgili düzenleme komisyona çekilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.