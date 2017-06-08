Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla sonuçlanan süreçle ilgili açıklamada bulundu.

"Türkiye'nin çok önemli bir milli maçı var.Bu maça çıkmadan önce bu konuların hiçbirini konuşmak istemiyoruz.Bizler de gereken cevapları, futbolcumuz haricinde konuşanlara hep beraber vereceğiz.Şu an milli duygularla, ay-yıldızımızı düşünerek pazar gününü beklememiz gerektiğine inanıyorum."