Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yarın yapılacak TFF olağan mali genel kurul toplantısı öncesinde futbol ailesine iftar yemeği verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yarın yapılacak TFF olağan mali genel kurul toplantısı öncesinde futbol ailesine iftar yemeği verdi.



TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara JW Marriott Otel'deki iftar yemeğine Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, federasyon başkan vekillerinden Hüsnü Güreli, Ali Dürüst ve İbrahim Usta, yöneticiler Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Arif Koşar ve Mete Düren, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig'den bazı kulüp başkanları, yöneticileri ve delegeler katıldı.