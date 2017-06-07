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Yıldırım Göztepe Spor Kulübü heyetini kabul etti

Yıldırım, 14 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Spor Kulübü'nün yönetici ve futbolcularını kabul etti

Yıldırım Göztepe Spor Kulübü heyetini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, 14 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Spor Kulübü'nün yönetici ve futbolcularını kabul etti.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 dakika süren kabulde, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve futbolcularla bir araya geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #spor toto süper lig #Göztepe Spor Kulübü #Başbakan Binali Yıldırım
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