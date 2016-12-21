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Yıldızlar Karması maçına Antalyaspor’dan Eto’o ve Serdar katılacak

Türkiye'de son dönemde yaşanan terör olaylarında şehit düşen vatandaşlarımızın yakınları için yapılacak gösteri maçına Antalyaspor’dan Samuel Eto’o ve Serdar Özkan katılacak.

Yıldızlar Karması maçına Antalyaspor’dan Eto’o ve Serdar katılacak
Türkiye'de son dönemde yaşanan terör olaylarında şehit düşen vatandaşlarımızın yakınları için yapılacak gösteri maçına Antalyaspor’dan Samuel Eto’o ve Serdar Özkan katılacak.
Şehit ailelerine yardım amaçlı düzenlenecek olan Yıldızlar Karması maçı, 22 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Yıldızlar karması maçına Antalyaspor’dan kırmızı-beyazlıların dünyaca ünlü golcü oyuncusu Samuel Eto’o ve Serdar Özkan katılacak. Kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Beşiktaş Vodafone Arena’da oynanacak maça gidecek.
Vodafone Arena'da yarın saat 20.00'de başlayacak Yıldızlar Karması dayanışma maçından elde edilecek gelirin tamamı şehit yakınlarına bağışlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde oynanacak maç, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek. Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da teşrif edecek. 

Kaynak: İHA
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