Yüzme Federasyonunda olağanüstü genel kurul kararı

Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Federasyon başkanı Aydın Karakuzu'nun istifası üzerine toplanan yönetim kurulu, ana statü gereği olağanüstü genel kurul kararı alındığını duyurdu.
Genel kurul tarihinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
Yönetim kurulu üyesi Erkan Yalçın'ın vekaleten başkanlığa atandığı federasyonda, statüye göre 60 gün içinde olağanüstü genel kurula gidilmesi gerekiyor.
Genel kurul tarihinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.