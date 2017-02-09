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Yüzme Federasyonunda olağanüstü genel kurul kararı

Genel kurul tarihinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Yüzme Federasyonunda olağanüstü genel kurul kararı

 Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Federasyon başkanı Aydın Karakuzu'nun istifası üzerine toplanan yönetim kurulu, ana statü gereği olağanüstü genel kurul kararı alındığını duyurdu.

Genel kurul tarihinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Yönetim kurulu üyesi Erkan Yalçın'ın vekaleten başkanlığa atandığı federasyonda, statüye göre 60 gün içinde olağanüstü genel kurula gidilmesi gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yüzme #Türkiye Yüzme Federasyonu #olağanüstü genel kurul #Aydın Karakuzu
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