Zağnosspor'da hedef mutlak galibiyet

Kulüp başkanı Abdülaziz Baş: "Kendi seyircimiz önünde ligin ilk yarısının son maçına çıkıyoruz. Mutlak galibiyetten başka bir düşüncemiz yok"

TRABZON (AA) - Bayanlar Hentbol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Eskişehir Hentbol ile karşılaşacak Zağnosspor'un kulüp başkanı Abdülaziz Baş, seyircileri önünde yapacakları karşılaşmada galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını belirtti.

Baş, yaptığı yazılı açıklamada, sahalarında oynayacakları Eskişehir maçına kazanmak için çıkacaklarını bildirdi.

Hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu vurgulayan Baş, "Kendi seyircimiz önünde ligin ilk yarısının son maçına çıkıyoruz. Mutlak galibiyetten başka bir düşüncemiz yok." ifadesini kullandı.

Baş, taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızı salona desteğe bekliyoruz. Bu maç takımımızın moral motivasyonu açısından da çok önemli. İlk yarının son maçında deplasmanda Muratpaşa ile oynayacağız. Bu maçı kazanıp, Antalya'ya mutlu gitmek istiyoruz. Taraftarımız son maç öncesi takımın yanında olsun."