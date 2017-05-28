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Ziraat Bankası'nda transfer

Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden başkent ekibi, Polonyalı smaçör Kurek'i kadrosuna kattı.

Ziraat Bankası'nda transfer

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, Polonyalı milli oyuncu Bartosz Kurek'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kurek, gelecek sezon Ziraat Bankası forması giyecek.  

Polonya Milli Takımı ile 2009 Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2011 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan 1988 doğumlu Kurek, 2012 FIVB Dünya Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi.

2,05 metre boyundaki voleybolcu, ayrıca 2012 CEV Şampiyonlar Ligi'nde en iyi smaçör ödülünü kazandı.

Son olarak ülkesinin PGE Skra Belchatow takımında forma giyen Bartosz Kurek, Polonya dışında İtalya, Rusya ve Japonya liglerinde oynadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ziraat Bankası #transfer #Voleybol Efeler Ligi #voleybol #Polonya
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