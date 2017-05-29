Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden başkent ekibi, pasör çaprazı Dawid Konarski'yi kadrosuna kattı

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, Polonyalı pasör çaprazı Dawid Konarski'yi transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Polonya Ligi'nin şampiyonu ZAKSA'da forma giyen 1,98 metre boyundaki oyuncu, önümüzdeki sezon başkent temsilcisinin başarısı için mücadele edecek.



Dawid Konarski, kariyerinde daha önce 2008-2013 yıllarında Polonya'nın Delecta Bydgoszcz, 2013-2015 yıllarında Asseco Resovia Rzeszow forması giydi. Polonyalı oyuncu, 2015 yılından beri ZAKSA Kędzierzyn-Kozle takımının kadrosunda yer alıyordu.