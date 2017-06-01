55. Türkiye Kupası final maçı sonrası düzenlenen törenle Atiker Konyaspor'a verildi

Futbolda bu yıl 55'incisi düzenlenen Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Atiker Konyaspor, kupasını törenle aldı.



Yeni Eskişehir Stadı'nda Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ile yaptığı, normal süresi ve uzatma dakikası 0-0 biten maçı penaltı atışları sonunda 4-1 mağlup ederek 55. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Atiker Konyaspor'un taraftarları sahaya girerek sevinçlerini teknik heyet ve oyuncularla paylaştı. Güvenlik güçleri tarafından sahanın boşaltılmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyasporlu futbolcular madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören tarafından verildi.

Takım kaptanı Ali Çamdalı ve futbolcular, Bakan Kılıç ve Demirören'den aldıkları kupayı, taraftarların tezahüratlarıyla kaldırdı.

Konya temsilcisi, Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götürdü.

Maçı kaybeden Medipol Başakşehirli oyunculara ise madalyalarını Bakan Kılıç ve TFF Başkanı Demirören tarafından teslim edildi.

Spor yazarlarının oylarıyla "maçın oyuncusu" seçilen Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner de ödülünü aldı.