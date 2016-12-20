Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:Kaynak: DHA
21 ARALIK ÇARŞAMBA:
12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat
14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor: Hakan Ceylan
16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor: Murat Özcan
18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor: Süleyman Abay
20.30 Galatasaray-Tuzlaspor: Volkan Bayarslan
22 ARALIK PERŞEMBE:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç
14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor: Koray Gençerler
16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği: Abdullah Yılmaz
18.30 Trabzonspor-Kızılcabölükspor: Özgüç Türkalp
20.30 Menemen Belediyespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
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