CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 21 ve 22 Aralık'ta oynanacak üçüncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
Karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

21 ARALIK ÇARŞAMBA:

12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat

14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor: Hakan Ceylan

16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor: Murat Özcan

18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor: Süleyman Abay

20.30 Galatasaray-Tuzlaspor: Volkan Bayarslan

22 ARALIK PERŞEMBE:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç

14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor: Koray Gençerler

16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği: Abdullah Yılmaz

18.30 Trabzonspor-Kızılcabölükspor: Özgüç Türkalp

20.30 Menemen Belediyespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Zürih'te camide silahlı saldırı: 3 yaralı
Sonraki Haber
Kadıköy'de 3 gol
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.