Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadı'nda karşılaşacak. Maç saat 21:30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale saatler kaldı. 55. Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor maçıyla sahibini bulacak.Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 21.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.Tüm biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiği dev organizasyonda tribünlerde de görsel bir şölen yaşanacak.Ligde şampiyon Beşiktaş'la girdiği yarışta ikinci sırayı alan Başakşehir, bu başarısını kupaya da yansıttı. Turuncu-lacivertliler, finale kadar namağlup geldi. İkinci kez final mücadelesi verecek olan İstanbul ekibi, 2011'de Beşiktaş'a penaltı atışlarıyla kaybetmişti.Atiker Konyaspor ise bu yılki performansıyla geçen sezonki başarısından uzak kaldı. Yine de Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselmeyi başaran yeşil-beyazlılar, kötü geçen sezonu tarihlerinde ilk kez kupayla taçlandırıp art arda ikinci defa Avrupa Kupaları vizesini almak istiyor.Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir-Konyaspor finali 4 Büyükler'in olmadığı bir final olarak dikkat çekiyor. 8 yıl sonra "4 Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan birisi finalde yer almıyor.