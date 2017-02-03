İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
SON DAKİKA | Şehit sayısı 15'e çıktı
SON DAKİKA | Şehit sayısı 15'e çıktı
Dolar ne kadar
Dolar ne kadar
Kayyum atandı
Kayyum atandı

Zozulya iddiaları yalanladı

İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano'da taraftarların, "Nazi" ideolojisini desteklediği suçlamasına maruz kalan yeni transfer Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Zozulya iddiaları yalanladı

İspanyol basınına konuşan Zozulya, Rayo Vallecano'daki ilk gününde birgrup taraftarın gösterdiği tepki nedeniyle zor anlar yaşadığını belirterek, "Duygusal yönden gerçekten çöktüm. Nazi değilim." ifadesini kullandı.

Yaşanan olaylardan çok etkilendiğini belirten Ukraynalı futbolcu, "Eşim ve çocuklarımın güvenliği konusunda gerçekten endişe duyuyorum. Benim arzum futbol oynamak. Benim işim ve tutkum bu. Birkaç günü ailemle beraber geçirip kariyerim hakkında karar vereceğim." değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi takımlarının üyesi olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Rayo Vallecano Kulübü ve İspanya Futbolcular Derneği (AFE), Zozulya'nın güvenliğinin garantide olduğuna yönelik ortak bir bildiri yayımladı. Real Betisli futbolcular da Zozulya'ya gösterilen tepkiyi kınadı.

Ara transferin son gününde Real Betis'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya gelen Ukraynalı futbolcu Zozulya, iki gün önce antrenmanda bir grup taraftarca "Nazi" ideolojisini desteklediği iddiasıyla protestoya uğramıştı. Taraftarlar, açtıkları pankartlar ve çeşitli sloganlarla Zozulya ve Rayo Vallecano Başkanı Martin Presa'yı eleştirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya #rayo vallecano #neonazi suçlaması #İspanyadan futbol
banner863
Önceki Haber
CHP Grup Başkanvekili Altay: Milletin demokrasi aşkının tecellisi olacaktır
Sonraki Haber
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.