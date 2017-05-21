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Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek

Eski Devlet Bakanı Tayfun İçli

Söz Meclisten İçeri bugün 21.00'de Ulusal Kanal'da

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #türkiye #amerika #pkk #Fetullah Gülen #fetö #rıza sarraf
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Adil Aydın - 5 gün önce
Türkiye - Rusya - Suriye - İran Birleşik Cephesi abd'ye geri adım attırır.
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