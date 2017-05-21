Erdoğan-Trump görüşmesinde PKK'ya silah yardımı Gülen'in iadesi ve Sarraf konuları gündeme geldi mi?

Erdoğan-Trump görüşmesinin yankıları...



PKK'ya silah yardımı Gülen'in iadesi ve Sarraf konuları gündeme geldi mi?



Türkiye-Amerika cepheleşmesi müzakere yoluyla düzelir mi?



Ve iç siyasetin dündemi



Atatürk'e hakaretler ve Abdülhamit propagandası



Yıllarca bakanlık yapan deneyimli siyasetçiler Gürkan Demir'in sorularını yanıtlıyor



Stüdyo konukları; Eski Çalışma Bakanı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan



Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek



Eski Devlet Bakanı Tayfun İçli



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