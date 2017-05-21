Erdoğan-Trump görüşmesinin yankıları...
PKK'ya silah yardımı Gülen'in iadesi ve Sarraf konuları gündeme geldi mi?
Türkiye-Amerika cepheleşmesi müzakere yoluyla düzelir mi?
Ve iç siyasetin dündemi
Atatürk'e hakaretler ve Abdülhamit propagandası
Yıllarca bakanlık yapan deneyimli siyasetçiler Gürkan Demir'in sorularını yanıtlıyor
Stüdyo konukları; Eski Çalışma Bakanı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan
Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek
Eski Devlet Bakanı Tayfun İçli
Söz Meclisten İçeri bugün 21.00'de Ulusal Kanal'da
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Erdoğan-Trump görüşmesinde PKK'ya silah yardımı Gülen'in iadesi ve Sarraf konuları gündeme geldi mi?
Erdoğan-Trump görüşmesinin yankıları...