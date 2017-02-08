Türk milliyetçiliğine sokulan kama: Bahçeli!

Dün, TBMM’de konuşan Devlet Bahçeli’yi dinlerken şaşırdım kaldım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kontrolsüz bir padişah konumuna getirecek olan anayasa değişikliğine hayır diyecek bizim gibi gazetecileri hain, ahlaksız, işbirlikçi, çıkarcı, bölücü gösterdi; tehdit etti.
Ama boşuna!
Büyük Türk milletinin bir oğlu olarak, ona, Türklüğe soktuğu çift ağızlı kamayı hep hatırlatacağım. İsterse gerçek Ülkücülerin yer aldığı Yeniçağ Gazetesi’ne gönderdiği özel adamlarını salsın. İsterse milliyetçi Atatürkçü sendika Kamu Sen’e yollayıp Başkan İsmail Koncuk’a saldıran AKP kırması ekibini göndersin. Türklük yolunda, laik Cumhuriyet yolunda, Mustafa Kemal yolunda susarsam namerdim.
Ayrıca, onun yanında durduğu evetçi gazeteciler ve yazarlar gibi her ay AKP üstünden çuvalla para da almıyorum. Biz hayırcılar üç kuruşluk emekli maaşıyla geçinen ve devlet malını yağmalamayan namuslu, inançlı insanlarız.
AYDINLIKÇI DÜŞMANLIĞI BOŞUNA DEĞİL
Çaresiz kalan, iyice sıkışan, parti tabanı tarafından reddedilen, davaya ihanetle suçlanan Bahçeli, Ülkücüleri etkilemek için Aydınlıkçıları “Eli kanlı katiller!” diye suçladı. Böylece adını anmaktan kaçındığı CIA’nın 1980 öncesi operasyonlarını da gizlemeye kalkıştı.
Ama biz ona “O Aydınlıkçıların, Ermeni soykırımı iddiasını dünya çapında mahkum ettirmesi çok mu zoruna gitti?” diye sormuyoruz. “O Aydınlıkçıların Suriye, İran, Irak gibi ülkelerle politikamızdaki birleştirici rolü canını mı sıktı?” diye sormayı da gereksiz görüyoruz. “O Aydınlıkçıların, Türk ordusunun yanında durması planını mı bozdu?” demiyoruz.
Ama şunu soruyoruz: “Aydınlıkçıların 50 yılı bulan Amerikan karşıtı politikası FETÖ’yü, PKK’yı, bir eli yağda bir eli balda liboşları, emperyalizmin uşağı tarikatçıları ve AKP ideologlarını çok rahatsız ediyor. Bunları kullanan CIA ve Ermeni Diasporası Aydınlıkçılar aleyhinde kampanya yürütüyor. Ey Bahçeli sana ne oluyor? Yoksa o emperyalist kampanyanın MHP içindeki temsilcisi misin?”
Yine soruyoruz: “PKK elebaşısı Öcalan, başkanlığa evet diyeceğini daha önce açıklamıştı. Bugün bile HDP’liler, Açılım gelsin evet diyelim mesajı veriyorlar. Sen evetçilerin koçbaşı olmakla koskoca MHP’yi Öcalan’ın arkasına takmış olmadın mı?”
KOPMUŞ GİTMİŞSİN
*Ey Bahçeli! Sen Türk milliyetçisi değil Arap milliyetçisi olmuşsun. Çünkü Vehhabi ağzıyla konuşuyor, IŞİD öfkesiyle saldırıyor, Ülkücüleri bu küfür ve öfke nöbetine ortak etmeye çalışıyorsun.
*MHP’nin vatansever ve milliyetçi tabanını kandırmak için, “devleti kurtarmak için bu işe kalkıştığını” söylüyorsun. İyi de bu devleti yeniden kurtarılacak hale getiren senin evet evet dediğin AKP değil mi?
*Kürsüden tarih dersi verirken neredeyse hain Damat Ferit’i bile aklayacaktın.
*Elinden gelse Atatürk’e bile saldıracaksın ama nefesin şimdilik yetmiyor.
Eğer biraz hafızan kalmış ise cevap ver:
*2002 yılında bu AKP iktidara geldiğinde bu PKK böyle güçlenmiş, şehirleri bombalarla doldurmuş, sokaklarda elde tüfekle gezecek durumda mıydı? Bu PKK’yı CHP mi yoksa Aydınlıkçılar mı büyüttü, yoksa senin ortağın mı?
*Sen ki o Türk ordusuna kurulmuş FETÖ operasyonlarına arka çıktın. Bu FETÖ; 2002’de devleti ele geçirecek durumda mıydı? Ona ne istedilerse veren senin şimdi eteğine yapıştığın o günlerin başbakanı Erdoğan değil mi? Bunu kendisi söylemedi mi?
*Bugün ülke içinde her yere yayılmış olan ve askerimizi-polisimizi katleden IŞİD’i Aydınlıkçılar mı yoksa AKP mi besledi?
*Bu AKP değil mi Atatürk’ün heykellerini meydanlardan söktüren?
*Ey devletçi gözüken Bahçeli! Bu AKP değil mi devlet kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kaldıran?
*Ey Bahçeli, bu AKP değil mi Kızılay maden suyunun üstünden “Türk” kelimesini kaldıran?
*Ey Bahçeli “Türküm!” diyen Andımız, bu Erdoğan zamanında kaldırılmadı mı? Hem Türklüğün atılmasına evet diyorsun hem de Türk milliyetçisi geçiniyorsun?
*“Ne mutlu Türküm diyene!” özdeyişini dağlardan sildiren Erdoğan değil mi? Sen işte bize, buna evet demiyoruz diye küfrediyorsun?
*Ey Bahçeli! “Türk milliyetçiliği ayaklarımın altında!” diyen bir siyasetçinin baş muhafızı haline gelmekle Türk milliyetçiliğini ayaklarının altına aldığını anlamıyor musun? Ülkücülerin bunu anlamayacak kadar idraksiz mi olduğunu sanıyorsun?
*Ey Bahçeli? PKK’lı teröristleri Habur’da törenle karşılatan ve ayaklarına seyyar mahkeme yollayan Aydınlıkçılar mı yoksa peşinde koşturduğun AKP miydi?
*Oslo’da PKK ile pazarlıklar yapan CHP miydi AKP mi?
*Dolmabahçe’de PKK temsilcileriyle Açılım pazarlığı yapan Aydınlıkçılar mıydı yoksa AKP kurmayları mı?
*Ey Bahçeli! Terör elebaşısı Öcalan’ı “bilge adam” diye öven CHP’liler mi yoksa işbirliği yaptığın AKP’liler mi?
*Diyarbakır’da meydanlara “Kürdistan’a hoş geldiniz!” pankartını astıran CHP veya Aydınlıkçılar mıdır yoksa AKP’nin valisi midir?
*Ey Bahçeli! İstiklal Harbi başladığında Yunan ordusunu padişahımızın ordusu diye öven İskilipli Atıf isimli hainin adını devlet hastanesine veren CHP mi yoksa AKP ve Erdoğan mı?
*Ey Bahçeli, 1925 yılında Cumhuriyet rejimine karşı isyan eden Şeyh Sait isimli hainin adını Şırnak’taki camiye veren Aydınlıkçılar mı yoksa AKP mi?
*Ey Bahçeli! Ülkücüler onurludur ve Türk milletinin onurunu da korumayı ilke edinmişlerdir. O kardeşlerimiz, sana ve Türk milliyetçilerine edilen onca hakaretleri senin gibi sineye çekmeyeceklerdir.
YARIN, yüzüm kızararak onlardan bir bölümünü hatırlatacağım.
Rıza Zelyut
ulusalkanal.com.tr
08 Şubat 2017, 11:33
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