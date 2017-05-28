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Ulusal Kanal 29 Mayıs-4 Haziran yayın akışı

Ulusal Kanal 29 Mayıs-4 Haziran 2017 yayın akışı

Ulusal Kanal 29 Mayıs-4 Haziran yayın akışı

29  MAYIS   2017  PAZARTESİ
07.00 İyilik Güzellik
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Alternatif
16.00  Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir 
17.00 Nasıl Yani
18.00 Köyden Köye
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00  Havadis
00.00 Futbol Tutkusu



30  MAYIS   2017   SALI
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14:00 Havadis 
16.00  Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.00  Ege Gündemi
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00  Çıkış Yolu
00 .00 Gece Görüşü


31  MAYIS   2017 ÇARŞAMBA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Çıkış Yolu
16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00  Başkent Kulisi
00.00 Gece Görüşü


1 HAZİRAN  2017  PERŞEMBE
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Başkent Kulisi
16.00 Bilim ve Toplum
17.00 Nasıl Yani
18.30  Felsefe ve İnsan
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00  Haber Merkezi
00.00 Gece Görüşü



2 HAZİRAN   2017   CUMA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Haber Merkezi
16.00  Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 Bilim ve Toplum
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Derin Mevzu
00.00 Gece Görüşü

3 HAZİRAN   CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu
11.00 Elinin Hamuru
13.00 Haberler
14.00 Türk Üretimi
15.00 Sanat Hayatı
16.00 Sağlıkta Doğrular
17:15 Meslek Hikayeleri
18.00 Kent ve Yaşam 
19.00 Ana Haber
20.00 İslam ve Bilim
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Veryansın
22.00 Büyüteç



4 HAZİRAN  2017  PAZAR
09.00 Hafta Sonu
11.00 Alternatif
13.00 Haberler
14.00 Sağlıklı Günler
15.00  Ege Gündemi
15.30 Kısa Film
16.00  Köyden Köye
17.00 Haberler
17.15 Felsefe ve İnsan
17.45 Sendikacılık Okulu
18.00 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.00 İslam ve Bilim
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Gündem Ekonomi
22.00 Söz Meclisten İçeri



 

Etiketler; #ulusal kanal #Yayın Akışı
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