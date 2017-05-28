Ulusal Kanal 29 Mayıs-4 Haziran 2017 yayın akışı

29 MAYIS 2017 PAZARTESİ

07.00 İyilik Güzellik

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

14.00 Alternatif

16.00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri

16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.00 Köyden Köye

19.00 Ana Haber

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Havadis

00.00 Futbol Tutkusu







30 MAYIS 2017 SALI

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

14:00 Havadis

16.00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri

16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.00 Ege Gündemi

19.00 Ana Haber

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Çıkış Yolu

00 .00 Gece Görüşü





31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

14.00 Çıkış Yolu

16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 İyilik Güzellik

19.00 Ana Haber

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Başkent Kulisi

00.00 Gece Görüşü





1 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

14.00 Başkent Kulisi

16.00 Bilim ve Toplum

17.00 Nasıl Yani

18.30 Felsefe ve İnsan

19.00 Ana Haber

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Haber Merkezi

00.00 Gece Görüşü







2 HAZİRAN 2017 CUMA

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

14.00 Haber Merkezi

16.00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri

16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 Bilim ve Toplum

19.00 Ana Haber

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Derin Mevzu

00.00 Gece Görüşü



3 HAZİRAN CUMARTESİ



09.00 Hafta Sonu

11.00 Elinin Hamuru

13.00 Haberler

14.00 Türk Üretimi

15.00 Sanat Hayatı

16.00 Sağlıkta Doğrular

17:15 Meslek Hikayeleri

18.00 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.00 İslam ve Bilim

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Veryansın

22.00 Büyüteç







4 HAZİRAN 2017 PAZAR

09.00 Hafta Sonu

11.00 Alternatif

13.00 Haberler

14.00 Sağlıklı Günler

15.00 Ege Gündemi

15.30 Kısa Film

16.00 Köyden Köye

17.00 Haberler

17.15 Felsefe ve İnsan

17.45 Sendikacılık Okulu

18.00 İyilik Güzellik

19.00 Ana Haber

20.00 İslam ve Bilim

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Gündem Ekonomi

22.00 Söz Meclisten İçeri







