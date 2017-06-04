Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Londra'da minibüs kalabalığa daldı
Londra'da minibüs kalabalığa daldı

Ulusal Kanal 5-11 Haziran yayın akışı

Ulusal Kanal 5-11 Haziran 2017 yayın akışı

Ulusal Kanal 5-11 Haziran yayın akışı

5 HAZİRAN   2017  PAZARTESİ
07.00 İyilik Güzellik
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
15.00 Emek Dünyası
16.00  Teorik Bakış
17.00 Nasıl Yani
18.30 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00  Havadis
00.00 Futbol Tutkusu



6 HAZİRAN    2017   SALI
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
15.00 Emek Dünyası
16.00  Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30  Ege Gündemi
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00  Nuh'un Gemisi
00 .00 Gece Görüşü


7 HAZİRAN    2017 ÇARŞAMBA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Nuh'un Gemisi
17.00 Nasıl Yani
18.30 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00  Başkent Kulisi
00.00 Gece Görüşü


8  HAZİRAN  2017  PERŞEMBE
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Başkent Kulisi
16.00 Bilim ve Toplum
17.00 Nasıl Yani
18.30  Felsefe ve İnsan
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00  Haber Merkezi
00.00 Gece Görüşü



9  HAZİRAN   2017   CUMA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Haber Merkezi
16.00  Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 Bilim ve Toplum
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Derin Mevzu
00.00 Gece Görüşü

10  HAZİRAN   CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Elinin Hamuru
13.00 Haberler
14.00 Türk Üretimi
15.00 Sanat Hayatı
16.00 Sağlıkta Doğrular
17.00 Haberler
17:15 Teknolog
17.50 Sendikacılık Okulu
18.00 Kent ve Yaşam 
19.00 Ana Haber
20.00 İslam ve Bilim
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Veryansın
22.00 Büyüteç



11 HAZİRAN  2017  PAZAR
09.00 Hafta Sonu
11.00 Alternatif
13.00 Haberler
14.00 Sağlıklı Günler
15.00  Ege Gündemi
15.30 Kısa Film
16.00 Can  Azerbaycan
17.00 Haberler
17.15 Felsefe ve İnsan
18.00 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.00 İslam ve Bilim
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Gündem Ekonomi
22.00 Söz Meclisten İçeri



 

Etiketler; #ulusal kanal #Yayın Akışı
banner863
Önceki Haber
Darbe öncesinde yıkılan hayalini 34 yıl sonra gerçekleştirdi
Sonraki Haber
Zeytincilikteki büyük oyunu bir de böyle okuyun!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.