5 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ
07.00 İyilik Güzellik
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
15.00 Emek Dünyası
16.00 Teorik Bakış
17.00 Nasıl Yani
18.30 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Havadis
00.00 Futbol Tutkusu
6 HAZİRAN 2017 SALI
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
15.00 Emek Dünyası
16.00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ege Gündemi
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Nuh'un Gemisi
00 .00 Gece Görüşü
7 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Nuh'un Gemisi
17.00 Nasıl Yani
18.30 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Başkent Kulisi
00.00 Gece Görüşü
8 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Başkent Kulisi
16.00 Bilim ve Toplum
17.00 Nasıl Yani
18.30 Felsefe ve İnsan
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Haber Merkezi
00.00 Gece Görüşü
9 HAZİRAN 2017 CUMA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Haber Merkezi
16.00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16.30 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 Bilim ve Toplum
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Derin Mevzu
00.00 Gece Görüşü
10 HAZİRAN CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Elinin Hamuru
13.00 Haberler
14.00 Türk Üretimi
15.00 Sanat Hayatı
16.00 Sağlıkta Doğrular
17.00 Haberler
17:15 Teknolog
17.50 Sendikacılık Okulu
18.00 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.00 İslam ve Bilim
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Veryansın
22.00 Büyüteç
11 HAZİRAN 2017 PAZAR
09.00 Hafta Sonu
11.00 Alternatif
13.00 Haberler
14.00 Sağlıklı Günler
15.00 Ege Gündemi
15.30 Kısa Film
16.00 Can Azerbaycan
17.00 Haberler
17.15 Felsefe ve İnsan
18.00 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.00 İslam ve Bilim
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Gündem Ekonomi
22.00 Söz Meclisten İçeri
Ulusal Kanal 5-11 Haziran 2017 yayın akışı
5 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ