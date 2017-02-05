Ulusal Kanal 6-12 Şubat yayın akışı

6 ŞUBAT 2017 PAZARTESİ
08:00 Günaydın Türkiye
11:00 Televizyon Gazetesi
14:00 Alternatif
16:00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16:30 Kuş Bakışı Seyir
17:00 Nasıl Yani?
18:30 Belgesel
19:00 Ana Haber
20:30 Havadis
23:00 Futbol Tutkusu
7 ŞUBAT 2017 SALI
08:00 Günaydın Türkiye
11:00 Televizyon Gazetesi
14:00 Havadis
16:00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16:30 Kuş Bakışı Seyir
17:00 Nasıl Yani?
18:30 Belgesel
19:00 Ana Haber
20:30 Haber Merkezi
23:00 Gece Görüşü
8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA
08:00 Günaydın Türkiye
11:00 Televizyon Gazetesi
14:00 Haber Merkezi
16:00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16:30 Kuş Bakışı Seyir
17:00 Nasıl Yani?
18:30 Belgesel
19:00 Ana Haber
20:30 Başkent Kulisi
23:00 Gece Görüşü
9 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE
08:00 Günaydın Türkiye
11:00 Televizyon Gazetesi
14:00 Başkent Kulisi
16:00 Bilim ve Toplum
17:00 Nasıl Yani?
18:30 Belgesel
19:00 Ana Haber
20:30 Haber Merkezi
23:00 Gece Görüşü
10 ŞUBAT 2017 CUMA
08:00 Günaydın Türkiye
11:00 Televizyon Gazetesi
14:00 Haber Merkezi
16:00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16:30 Kuş Bakışı Seyir
17:00 Nasıl Yani?
18:30 Belgesel
19:00 Ana Haber
20:30 Derin Mevzu
23:00 Gece Görüşü
11 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ
09:00 Hafta Sonu
11:00 Elinin Hamuru
13:00 Haberler
14:00 Bunu Nasıl Yapmışlar
15:15 Sanat Hayatı
17:15 Meslek Hikayeleri
18:00 Kent ve Yaşam
19:00 Ana Haber
20:00 Veryansın
21:00 Büyüteç
12 ŞUBAT 2017 PAZAR
09:00 Hafta Sonu
11:00 Alternatif
13:00 Haberler
14:00 Ege Gündemi
15:15 Kısa Film
16:00 Atlarla Tarihin İzinde
17:15 Felsefe ve İnsan
17:45 Sendikacılık Okulu
18:00 Bilim ve Toplum
19:00 Ana Haber
20:00 Tarihten Güncele
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