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Ulusal Kanal 6-12 Şubat yayın akışı

Ulusal Kanal 6-12 Şubat 2017 yayın akışı

Ulusal Kanal 6-12 Şubat yayın akışı
6 ŞUBAT  2017  PAZARTESİ
08:00 Günaydın Türkiye
11:00 Televizyon Gazetesi
14:00 Alternatif 
16:00  Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16:30 Kuş Bakışı Seyir
17:00 Nasıl Yani?
18:30 Belgesel
19:00 Ana Haber
20:30 Havadis
23:00 Futbol Tutkusu



7 ŞUBAT  2017   SALI
08:00 Günaydın Türkiye
11:00 Televizyon Gazetesi
14:00 Havadis 
16:00  Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16:30 Kuş Bakışı Seyir
17:00 Nasıl Yani?
18:30 Belgesel
19:00 Ana Haber
20:30 Haber Merkezi
23:00 Gece Görüşü


8 ŞUBAT   2017 ÇARŞAMBA
08:00 Günaydın Türkiye
11:00 Televizyon Gazetesi
14:00 Haber Merkezi
16:00  Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16:30 Kuş Bakışı Seyir
17:00 Nasıl Yani? 
18:30 Belgesel
19:00 Ana Haber
20:30 Başkent Kulisi
23:00 Gece Görüşü


9 ŞUBAT  2017  PERŞEMBE
08:00 Günaydın Türkiye
11:00 Televizyon Gazetesi
14:00 Başkent Kulisi
16:00 Bilim ve Toplum
17:00 Nasıl Yani?
18:30 Belgesel
19:00 Ana Haber
20:30 Haber Merkezi
23:00 Gece Görüşü



10  ŞUBAT  2017   CUMA
08:00 Günaydın Türkiye
11:00 Televizyon Gazetesi
14:00 Haber Merkezi
16:00  Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri
16:30 Kuş Bakışı Seyir
17:00 Nasıl Yani?
18:30 Belgesel
19:00 Ana Haber
20:30 Derin Mevzu
23:00 Gece Görüşü

11 ŞUBAT  2017   CUMARTESİ

09:00 Hafta Sonu
11:00 Elinin Hamuru
13:00 Haberler
14:00 Bunu Nasıl Yapmışlar
15:15 Sanat Hayatı
17:15 Meslek Hikayeleri
18:00 Kent ve Yaşam
19:00 Ana Haber
20:00 Veryansın
21:00 Büyüteç


12  ŞUBAT 2017  PAZAR
09:00 Hafta Sonu
11:00 Alternatif
13:00 Haberler
14:00 Ege Gündemi
15:15  Kısa Film
16:00  Atlarla Tarihin İzinde 
17:15 Felsefe ve İnsan
17:45 Sendikacılık Okulu
18:00  Bilim ve Toplum
19:00 Ana Haber
20:00 Tarihten Güncele
 
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