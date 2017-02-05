Ulusal Kanal 6-12 Şubat yayın akışı

Ulusal Kanal 6-12 Şubat 2017 yayın akışı

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6 ŞUBAT 2017 PAZARTESİ

08:00 Günaydın Türkiye

11:00 Televizyon Gazetesi

14:00 Alternatif

16:00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri

16:30 Kuş Bakışı Seyir

17:00 Nasıl Yani?

18:30 Belgesel

19:00 Ana Haber

20:30 Havadis

23:00 Futbol Tutkusu







7 ŞUBAT 2017 SALI

08:00 Günaydın Türkiye

11:00 Televizyon Gazetesi

14:00 Havadis

16:00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri

16:30 Kuş Bakışı Seyir

17:00 Nasıl Yani?

18:30 Belgesel

19:00 Ana Haber

20:30 Haber Merkezi

23:00 Gece Görüşü





8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA

08:00 Günaydın Türkiye

11:00 Televizyon Gazetesi

14:00 Haber Merkezi

16:00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri

16:30 Kuş Bakışı Seyir

17:00 Nasıl Yani?

18:30 Belgesel

19:00 Ana Haber

20:30 Başkent Kulisi

23:00 Gece Görüşü





9 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE

08:00 Günaydın Türkiye

11:00 Televizyon Gazetesi

14:00 Başkent Kulisi

16:00 Bilim ve Toplum

17:00 Nasıl Yani?

18:30 Belgesel

19:00 Ana Haber

20:30 Haber Merkezi

23:00 Gece Görüşü







10 ŞUBAT 2017 CUMA

08:00 Günaydın Türkiye

11:00 Televizyon Gazetesi

14:00 Haber Merkezi

16:00 Bilim ve Mühendisliğin Öncüleri

16:30 Kuş Bakışı Seyir

17:00 Nasıl Yani?

18:30 Belgesel

19:00 Ana Haber

20:30 Derin Mevzu

23:00 Gece Görüşü



11 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ



09:00 Hafta Sonu

11:00 Elinin Hamuru

13:00 Haberler

14:00 Bunu Nasıl Yapmışlar

15:15 Sanat Hayatı

17:15 Meslek Hikayeleri

18:00 Kent ve Yaşam

19:00 Ana Haber

20:00 Veryansın

21:00 Büyüteç





12 ŞUBAT 2017 PAZAR

09:00 Hafta Sonu

11:00 Alternatif

13:00 Haberler

14:00 Ege Gündemi

15:15 Kısa Film

16:00 Atlarla Tarihin İzinde

17:15 Felsefe ve İnsan

17:45 Sendikacılık Okulu

18:00 Bilim ve Toplum

19:00 Ana Haber

20:00 Tarihten Güncele

