Teoman Alili
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Ruslar, "tovariş" diyor, Balkan sosyalistleri "druze" veya "drugari" biz Aydınlıkçılar genelde "arkadaş" deriz ama kıdem saygısını gözetiriz. Referandum sürecinde sayın Devlet Bahçeli ve yakınında bulunan bazı isimler Amerikan dönemi söylemleri, Avrasya çağında hortlatmaya çalışıyor. "Komünistler", "yoldaşlar" derken yakında "Komünistler Moskova'ya" yada "hepten Moskof olduk" cümlelerini duyarız herhalde. Gerçi bu durumda ABD karşıtı söylemlerle, Şanghay İşbirliği Örgütü üzerinden Avrasyacılık'da farklı anlaşılabilir ama neyse... Siyasi hayatta birbirlerine yoldaş, arkadaş demek kötü birşey mi? Elbette hayır. Peki "dava arkadaşı" tabirini almak için tarih önünüzü açınca? Ergenekon Davası sırasında dava arkadaşları vardı. FETÖ'nün kumpasıyla hedef alınan dava arkadaşları bugünlerde çok daha sıkı durumdalar. Hayırlı faaliyetler içindeler. Bugün sayın Bahçeli, "Erdoğan'ı, Perinçek'in yoldaşlarına tercih ederiz" dedi ya aynı zamanda Avrasyacılık'tan başka yol yoktur da demiş oldu. Ne acayip durum ki Bahçeli ya Erdoğan, ya Perinçek diyor yani Bahçeli olma seçeneği yok. Bu kadar mı yani? Peki Perinçek'in "yoldaşları" arasında kimler var? Ermeni Soykırımı iddialarına karşı mücadelede en ön safta duran merhum Türk büyüğü Rauf Denktaş. Lozan sokaklarında aynı yolda yürüyorlardı tıpkı Mehmet Gül gibi. Mesela Yaşar Okuyan var. Abdullah Öcalan'ı sorgulayan Albay Hasan Atilla Uğur, Öcalan'ı yargılayan hakim Turgut Okyay, eski Genelkurmay istihbarat daire başkanları, General İsmail Hakkı Pekin, Amiral Soner Polat ve daha pekçok vatansever hayırlı bir yolun yolcusu değiller mi? Bugün hayırlı olan şey Avrasya ile birleşip, milli seferberliğimizi resmiyete döküp, PKK ve FETÖ'yle FİTCH ve S&P ile mücadele etmek değil mi? Gelin bu yolda arkadaş olalım, cephe vatan savunmsası cephesi değil mi?
Teoman Alili
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