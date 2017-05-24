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1 aydır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu!

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde yaklaşık bir aydır haber alınamayan 62 yaşındaki Mustafa Orbay, evinde ölü bulundu.

1 aydır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu!

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde yaklaşık bir aydır haber alınamayan 62 yaşındaki Mustafa Orbay, evinde ölü bulundu.

Kestaneci Mahallesi Okkalı Sokak'ta yalnız yaşayan Mustafa Orbay'ın evsahibi, kirayı almak için eve gitti. Kapıyı açan olmayınca evsahibi, durumu Orbay'ın yakınlarına bildirdi. Yakınlarının, Orbay'dan yaklaşık bir aydır haber alamadıklarını söylemesi üzerine, evsahibi polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, mutfakta Orbay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Orbay'ın uzun süre önce öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Orbay'ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #Ereğli #mustafa orbay
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