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1 milyon TL'lik kaçak içki operasyonu

GAZİOSMANPAŞA'da yurt dışından kaçak yollarla getirilen içkilerin şişelendiği ve sahte içki üretimi yapıldığı depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak içki ele geçirildi. Tuvalette ve tuvalet hortumuyla dolduruldukları tepit edilen içkiler, kamyonete yüklenerek emniyete götürüldü.

1 milyon TL'lik kaçak içki operasyonu

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde Gazisomanpaşa'da bir depoya operasyon düzenledi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan depoda aramalar yapıldı. Deponun arka kısmında eşyaların altında gizlenmiş kaçak ve sahte içkiler ele geçirildi. Deponun tuvaletinde kurulan bir düzenekle tuvalet hortomuyla içki dolumu yapıldığı tespit edildi. Bir kısmı yurt dışından kaçak yollarla getirildiği, bir kısmının da depoda imal edildiği anlaşılan içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi. Daha sonra imha edileceği belirtilen içkiler, kamyonete yüklenerek emniyete götürüldü. Depo sahipleri ve kaçak içki ile ilgili sorumluların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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