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14 adet turaç kuşu bulundu

Şırnak'ın Silopi İlçesinde bir vatandaşın evinde 14 adet turaç kuşu buldu. 2011 yılında koruma altına alınan turaç kuşlarını evinde bulunduran şahsa, tazminatın yanı sıra yaklaşık 9 bin lira idari para cezası kesildi.

14 adet turaç kuşu bulundu
Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçe sınırları dahilinde, mısır ve pamuk tarlalarında yaşamlarını sürdüren turaç kuşlarının bir evde alıkonulduğu ortaya çıktı.

Oysa turaç kuşları, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2011'de koruma altına alınmıştı.

Silopi'de bir ihbarı değerlendiren ekipler, bir vatandaşın evinde 14 adet turaç kuşu ele geçirdi. Kuşlar koruma altına aldı.

Ele geçirilen turaç kuşlarının kanat tüyleri kesildiği için uçamadıkları tespit edildi. Kuşlar, yapılacak tedavinin ardından doğal yaşama alanlarına bırakılacak.

Evinde turaç kuşu bulunduran kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, yurttaşlara seslendi.  



ulusalkanal.com.tr

14 adet turaç kuşu bulundu paylaşan: ulusalkanal
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