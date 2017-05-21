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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan bir kadın hayatını kaybetti. Olay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

Edinilen bilgiye göre şöyle ticari bir araçla köprüye gelen 30 yaşlarında yarı çıplak olduğu iddia edilen bir kadın araçtan inerek korkuluklara doğru koşup köprüden aşağıya atladı. Kadının atladığını gören köprüde görevli polis memurları durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisleri kısa süre içerisinde boğaza atlayan kadını denizden çıkarttı. 

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaptığı kontrolde korkuluklardan atlayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. 

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi ambulans yardımıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #15 temmuz #Şehitler Köprüsü #intihar
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