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16 yaşındaki Ebru tren istasyonunda feci şekilde can verdi

ESKİŞEHİR'de fotoğraf çektirmek için çıktığı yük treni vagonunun üzerinde 30 bin voltluk elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Ebru Demir kurtarılamadı.

16 yaşındaki Ebru tren istasyonunda feci şekilde can verdi

Olay dün Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Makinistliğini İsmail Alkaya'nın yaptığı 23 bin 2 sefer sayılı yük treni istasyon yakınında beklerken, fotoğraf çektirmek isteyen Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Demir, vagonlardan birinin üzerine çıktı. Demir, bir anda 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı.

Arkadaşı Ekrem Lale de, giysileri alev alan arkadaşı Ebru Demir'i kurtarmaya çalışırken hafif şekilde yaralandı. Olay sırasında hareket eden tren çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine yaklaşık 150 metre kadar gittikten sonra Enveriye Tren İstasyonu'nda durdu. Ebru Demir ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Demir ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edilirken, Polatlı İlçesi yakınlarında yoldayken hayatını kaybetti.

Ebru Demir'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından Eskişehir'e getirilerek toprağa verileceği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili soruşturmanı sürdüğünü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ebru demir #tren sitasyonu #Feci ölüm
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