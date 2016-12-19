200 ton pamuk kül oldu

AYDIN'ın Söke İlçesi'ndeki bir çırçır fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 200 ton pamuk yanarken, itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alabildi

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Yenidoğan Mahallesi Didim- Milas Karayolu üzerinde bulunan Haluk Özbaşlı'ya ait çırçır fabrikasında, bugün saat 12.30'da, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Depo kısmında bulunan pamuklar, yanmaya başladı.



Fabrika çalışanları yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ayrıca müdahale edip söndürmeye çalıştı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı.



Ancak yaklaşık 200 ton pamuk yanarak kül oldu. Çkan dumanlar, Didim-Milas Karayolu üstünü kapladı.



jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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