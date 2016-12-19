200 ton pamuk kül oldu

Yenidoğan Mahallesi Didim- Milas Karayolu üzerinde bulunan Haluk Özbaşlı'ya ait çırçır fabrikasında, bugün saat 12.30'da, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kaynak: DHA
Depo kısmında bulunan pamuklar, yanmaya başladı.
Fabrika çalışanları yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ayrıca müdahale edip söndürmeye çalıştı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı.
Ancak yaklaşık 200 ton pamuk yanarak kül oldu. Çkan dumanlar, Didim-Milas Karayolu üstünü kapladı.
jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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