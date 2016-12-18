21 mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivillerinn zarar görmemesi amacıyla, Lice İlçesi'ne bağlı Güçlü ve Gökçe, Hani İlçesi'ne bağlı Kırım, Gömeç ve Yayvan, Kocaköy İlçesi'ne bağlı Yazıköy ve Şaklat Köyü'nde bugün saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.Kaynak: DHA
Valilikten daha sonra yapılan ikinci açıklamada ise, yine düzenlenecek operasyon nedeniyle bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Silvan İlçesi'nin kırsal kesimdeki Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum, Arı kırsal mahalle veya mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
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