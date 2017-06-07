Şemdinli'ye ilk görev yeri olarak atanan Aile Hekimi Pevrul Tana evinde ölü bulundu. Kafasında poşetle bulunan Tana'nın kafa kemiklerinde kırılma, cesedinin yanında şırınga ve içinde potasyum tespit edildi

Marmara Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan 27 yaşındaki Pevrul Tana zorunlu görev yeri Şemdinli'de mecburi hizmet süresinin bitmesine 25 gün kala evinde ölü bulundu. Milliyet'te yer alan habere göre; başı poşetle sarılı halde ölü bulunan Tana'nın kafatasındaki kırıklar ve hemen yanı başında bulunan içi potasyum dolu şırınga, Tana'nın ölümünde cinayet şüphesini ortaya çıkardı.



"Üniversite sınavında derece almıştı"



Dr. Pevrul Tana, 1990 Konya doğumlu. 2008 yılında girdiği üniversite sınavında ilk bine girerek Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Tana'nın vefat etmeden önce son konuştuğu kişi olan arkadaşı Alp Yazıcı, "En son Perşembe gününe kadar iletişimdeydik. Konuştuğumuzda da hiçbir sorundan bahsetmedi. Kardeşimizi vahşice katledilişinin sebebini öğrenmek istiyoruz" dedi.



Tıp fakültesinde tanıştıkları ve çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Yazıcı, Tana'yı anlattı: "Çok başarılıydı. Dermatoloji üzerine uzmanlık yapmak istiyordu. En son 31 Mayıs akşamı konuştuk. Temmuz'da görev süresinin biteceğini ve Ağustos ayında döneceğini söyledi. Hiçbir sıkıntıdan bahsetmedi. İzin alıp Konya'ya gideceğini söylüyorlar ama bize izin alacağını da söylemedi. İstanbul'da abisi yaşıyor. İzin alacak olsa ilk bize söylerdi."



"Kafasında kırık, başucunda potasyum şişeleri"



"1 Haziran perşembe gününe kadar WhatsApp grubumuzdaki konuşmalara cevap veriyordu. Ama ondan sonra telefonu kapandı. İlk intihar dediklerinde inanmadık. Çünkü hayat dolu, sosyal bir çocuktu. O bölgede herkes tarafından sevildiğini duyuyorduk. Dans etmeyi, eğlenmeyi severdi. Daha sonra eve giren polislerin başında poşet, kafatasında kırıklar ve başucunda potasyum bulunduğunu öğrendik. Kardeşimiz vahşice katledildi." Tana'nın bedeninin bulunduğu anda çürümeye başlamasından dolayı kafasında ilk bulgularda darbeye ulaşmadıklarını söyleyen yetkililer, "Başucunda şırınga halinde potasyum bulundu. İntihar ya da cinayet olup olmadığı otopsi raporundan sonra belli olacak" dediler.



'3 farklı yerde kan izi'



Adli tıpta Tana'nın otopsisine giren doktor olayla ilgili olarak şunları söyledi: Eve girildiğinde yatak odası, banyo ve koridor olmak üzere 3 noktada kan izlerine rastlanıldı. Tana'nın kafası sıkıca poşete bağlanmış halde bulundu. Ceset çürüme aşamasına geçtiği için vücutta darbe izleri rapordan sonra belli olacak. İntihar olması çok düşük bir ihtimal.



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