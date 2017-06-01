BOLU'da, 3 ay önce dizlerindeki ağrı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürülen 3 yaşındaki Güler Gökmen'e lösemi tanısı konuldu. İnşaat işçisi 29 yaşındaki Coşkun Gökmen, Ankara'da hastanede tedavisi süren kızına 3 ay içinde ilik nakli yapılması gerektiğini söyledi.

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Fatma ve Coşkun Gökmen çiftinin iki çocuklarından Güler Gökmen, dizlerindeki ağrı nedeniyle önce özel hastaneye götürüldü. Burada tedavi edilen Güler, 2 ay boyunca şikayeti geçmeyince bu kez Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerinde küçük kıza lösemi tanısı konuldu ve Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji, Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastalığı ilerlediği tespit edilen Güler Gökmen, tedavi altına alınarak kemoterapi uygulanmaya başlandı.



İnşaat işçisi Çoşkun Gökmen, eşinin Ankara'da kızının başında olduğunu, kendisinin de evde 9 yaşındaki kızıyla ilgilendiğini söyledi. Kızının hastalığının ilerlediğini, bu yüzden doktorların ilik nakli yapılması gerektiğini söylediğini anlatan Coşkun Gökmen, şöyle konuştu:



"Kızım 3 aydır Ankara'da hastanede tedavi görüyor. Haftada 1 gün Ankara'ya gidip kızımı görüyorum. Kızımıza en geç 3 ay içinde ilik nakli yapılması gerekiyor. Uygun donör bulunması gerekiyor. Vatandaşlarımızı ilik nakli için kan bağışında bulunmaya çağırıyorum. Kan verip kızımıza umut olabilirler. Kızımın kurtulması için herkese çağrıda bulunuyorum."

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