3 yaşındaki Meysun yangında can verdi, kardeşi yoğun bakımda...

Bursa’da elektrikli ısıtıcının devrilmesi neticesi çıkan yangında 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

0 0 0 0

Dumandan zehirlenen 1 yaşındaki kız kardeşi ise yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, 5 ay önce 1 ve 3 yaşlarındaki 2 kızlarını da yanlarına alarak Suriye’deki savaştan kaçan İsam Al Tabba ve Mahid Al Hanan çifti Türkiye’ye sığındı. Bursa’ya gönderilen aile, Osmangazi ilçesinde bir eve yerleştirildi. Bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen baba İsam Al Tabba, sabah erken saatlerde işe gitti. Anne Mahid ise, çocuklar evde uyuduğu sırada fatura ödemek için dışarı çıktı. Bu sırada evde açık kalan elektrikli ısıtıcının devrilmesi üzerine yangın çıktı. Halıların ve evdeki sünger koltukların tutuşmasıyla evi kesif bir duman kapladı.

Aynı sokakta bir iş yerinde çalışan Suriyeli Abdulkerim Assaf isimli genç, evi saran alevleri fark edince, komşuların da yardımıyla dairenin kapısını kırıp, içeri girerek küçük kızları dışarı çıkardı. Yanık ve baygın haldeki 2 kız kardeş, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Bursa Devlet Hastanesi Osmangazi ek binasına kaldırıldı. Kızlardan 3 yaşındaki Meysun Al Tabba yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 yaşındaki kız kardeşi Hala Al Tabba ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedilip yoğun bakıma alındı.

Kızları dışarı çıkaran Abdulkerim Assaf da dumandan etkilenince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri birinci kattaki dairenin camlarını kırıp yangına müdahale etti.

Hayatını kaybeden 3 yaşındaki Meysun’un cesedi Bursa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından eve gelen baba İsam Al Tabba, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Acılı baba, küle dönen daireye girdi. Ayakta durmakta güçlük çeken babayı yakınları teselli etti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: