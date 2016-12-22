Elazığ'da yaşları 75, 73 ve 50 yaşında olan 3 hasta çeşitli nedenlerden dolayı kaybettikleri görme yetisini, yeniden kazandılar. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan başarılı kornea nakili ameliyatından sonra yurttaşlar yeniden görebilmenin mutluluğunu yaşadı.

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Görme yetisini kaybeden 3 yurttaş, kornea nakli ile yeniden görmeye başladı.



Elazığ’da Pakize Birsen, Mehmet Yılmaz ve İbrahim Sakızcı adlı yurttaşlar farklı nedenlerden de olsa aynı kaderi paylaştı, 3 yurttaşında gözleri görmez oldu.



3 hastaya da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda kornea nakli yapıldı. Başarılı ameliyatlar sonucunda yurttaşlar yeniden görmeye başladı.



Pakize teyzenin daha önceki ameliyatına bağlı olarak sol gözü görmüyordu. Bozulan gözü artık görüyor, Pakize teyzenin yüzü gülüyor...



45 yıl önce Mehmet amcanın dünyası aniden karardı. Zaten sol gözü çocuklukta geçirdiği rahatsızlıktan dolayı görmüyordu. Sağ gözünde de enfeksiyon gelişince, çare kornea naklinden geldi.



İbrahim Sakızcı' nın ise 10 yıldır görmeyen sağ gözüne, geçen yıl sol gözü de eklendi, kornea tabakasındaki incelmeden görme yetisini kaybetti. Sakızcı, nakilden sonra gün ışığına kavuştu.



Onlar sağlıklı olarak görüp, mutlu oldukça ameliyatları gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Onur Çatak, daha da mutlu oluyor.









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