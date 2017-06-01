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310 kilo esrar ele geçirildi

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada, dorsenin altına yapılmış gizli bölmede, 305 kilo kubar ve 5 kilo toz, toplam 310 kilo esrar ele geçirildi.

310 kilo esrar ele geçirildi

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada, dorsenin altına yapılmış gizli bölmede, 305 kilo kubar ve 5 kilo toz, toplam 310 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. TEM Otoyolu'nda takibe alınan plakası ve sürücüsü açıklanmayan TIR, Gültepe mevkiinde durduruldu. Yapılan aramada, dorsenin altına yapılmış gizli bölümde paketler halinde 305 kilo kubar, 5 kilo toz, toplam 310 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit
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