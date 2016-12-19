Bartın'ın açıklarında avlanan balıkçı tekneleri, limana yüzlerce ton hamsi ile döndü. 350 ton balık, kamyonlara yüklenerek çevre illere sevk edildi.

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Kış, Karadeniz'e bereketli geldi, 350 ton hamsi avlandı.



Bartın Amasra açıklarında avlanan balıkçılar, Tarlaağzı limanına tonlarca hamsi ile döndü.



Teknedeki tonlarca hamsi kamyonlara yüklenerek çevre illere sevk edildi. Limana gelen vatandaşlara hamsi ücretsiz verildi.



Poşet ve kovalara hamsiyi dolduran evinin yolunu tuttu.



Hamsinin bol olması hem balıkçıların, hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.









ulusalkanal.com.tr