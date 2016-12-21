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37 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Egede devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler Yunanistanın Midilli Adasına geçmek isteyen 37 kaçak göçmeni şişme bot üzerinde yakaladı.

37 kaçak göçmen yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Botu tarafından İzmir ili Dikili ilçesi İle Balıkesirin Ayvalık ilçesi arasında sınır oluşturan Madra Çayı önlerinde tespit edilen hareketli motorlu lastik bot durdurularak içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

12 Suriye, 12 Eritre, 6 Irak, 4 Mali, 2 Afgan, 1 Filistin uyruklu kaçak göçmenler İzmirin Dikili ilçesine gönderildi. 

Kaynak: İHA
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