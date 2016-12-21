37 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Botu tarafından İzmir ili Dikili ilçesi İle Balıkesirin Ayvalık ilçesi arasında sınır oluşturan Madra Çayı önlerinde tespit edilen hareketli motorlu lastik bot durdurularak içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı.Kaynak: İHA
12 Suriye, 12 Eritre, 6 Irak, 4 Mali, 2 Afgan, 1 Filistin uyruklu kaçak göçmenler İzmirin Dikili ilçesine gönderildi.
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